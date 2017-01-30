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Beyaz Saray ABD yanlısı Iraklıların listesini istedi

Beyaz Saray’ın Irak’ta ABD operasyonlarına destek vermiş olan ve halihazırda destek verenlerin listesini istediği bildirildi.

30.01.2017 - 21:40
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Beyaz Saray ABD yanlısı Iraklıların listesini istedi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis “Beyaz Saray, Irak özelinde olmak üzere, ABD operasyonlarına destek verenlerin listesini hazırlama fırsatı verdi.” dedi.

LİSTE HENÜZ TAMAMLANMADI

Henüz listenin tamamlanmadığını ve tahmini bir rakam veremeyeceğini anlatan Davis, hazırlanacak listelerin vize ve giriş işlemlerinde dikkate alınacağını aktardı.

ABD operasyonlarına destek vermek üzere istihbarattan malzeme tedarikine askeri operasyonlardan diplomatik desteğe binlerce Irak vatandaşının taşeronluk yaptığını vurgulayan Davis “Irak’ta bizimle gerek mütercim olarak, gerek bizimle birlikte savaşmış çok ortağımız var.” ifadelerini kullandı.

"BİZE VERDİKLERİ DESTEĞİ DİKKATE ALIYORUZ"

Davis şöyle devam etti: “Bizimle birlikte savaşmak ve bizi desteklemek konusunda bağlılıklarını somut bir şekilde ortaya koyanların adlarının gerekli süreçlerde bilinmesini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bize verdikleri desteği dikkate alıyoruz.”

ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde ABD ordusuna yardım etmiş olanların dışında 2003’ten beri ABD’nin yanında yer almış kişileri de kapsadığını kaydeden Davis, Beyaz Saray’dan bu talebinin hafta sonu geldiğini aktardı.

Sözcü, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in söz konusu Başkanlık Kararnamesi'nde her kararnamede olduğu gibi Başkan Trump’a danışmanlık etmiş olabileceğini kaydetti ancak Cuma günü Pentagon’da imzalanan kararnamenin metnini önceden görüp görmediğine ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.

Sözcü önümüzdeki günlerde Trump yönetiminin benzer bir liste talebini diğer ülkeler için de yapıp yapmayacağını bilmediğini aktardı.

TRUMP'IN TARTIŞMA YARATAN KARARNAMESİ

Trump tartışma yaratan "Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlıklı kararnameyi Pentagon'u ziyareti sırasında imzaladı.

Kararname mültecilerin ülkeye kabul edilmesini dört ay için askıya Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor. Ayrıca bu yedi ülke vatandaşlarının önümüzdeki üç ay boyunca ABD'ye girişine izin verilmeyecek.

Kararname, yüzbinlerce kişi tarafından ABD'nin önde gelen uluslararası havalimanlarında ve kent merkezlerinde protesto ediliyor.

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