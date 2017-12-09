Beyaz Saray önünde Kudüs protestosu

Beyaz Saray önünde okunan ezanın ardından ABD'nin önde gelen imamlarından Ömer Süleyman cuma hutbesi okudu. Süleyman, hutbesinde Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethine dikkat çekerek İbrahimi dinler için Kudüs'ün önemini vurguladı.

Protestoyu düzenleyen kuruluşların liderleri cuma namazı sonrası yaptıkları basın açıklamalarında Trump'ı hedef alarak, Kudüs kararının hem Ortadoğu barışını hem de ABD ile İslam dünyası arasındaki ilişkileri ciddi düzeyde olumsuz etkileyeceğini vurguladılar.

Basın açıklamalarının ardından göstericiler Trump karşıtı sloganlar atıp Filistin'e destek verdiler. Göstericiler, "Filistin işgaline son verilsin", "Kudüs Filistin'dir" ve "Başkan Trump'ın 'Kudüs İsrail'in başkentidir' sözlerini tanımıyoruz" sloganları attı.