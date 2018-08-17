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Beyaz Saray sözcüsü: Türkiye'nin vergi kararına üzüldük

Türkiye'nin, ABD'nin papaz Brunson'ın bırakılması için yaptığı ekonomik yaptırım hamlelerinin ardından ABD menşeli ürünlere getirdiği vergi kararı "ABD'yi üzdü."

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 18:21..
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Beyaz Saray sözcüsü: Türkiye'nin vergi kararına üzüldük

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Türk-Amerikan ilişkilerinin geldiği nokta hakkında değerlendirmede bulundu.

TÜRKİYE'NİN VERGİ KARARI ÜZDÜ

Türkiye'nin ABD menşeli ürünlere yönelik açıkladığı vergileri "üzücü ve yanlış" olarak yorumlayan Sanders, "Türkiye'nin vergileri kesinlikle üzücüdür ve yanlış yönde atılmış bir adımdır. ABD'nin Türk ürünlerine karşı yürürlüğe koyduğu vergiler ulusal güvenlik kaynaklıydı. Onlarınki ise misilleme." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü: Türkiye'nin vergi kararına üzüldük

''ÇELİK VERGİSİ BRUNSON'IN SERBEST BIRAKILMASIYLA KALDIRILMAZ''

Sözcü Sanders, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest kalması durumunda şu an geçerli olan çelik vergisinin kaldırılmayacağını söyledi.

Sanders, "Şu anda geçerli olan çelik vergisi, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kaldırılmaz. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizle ilgili. Ancak Brunson ve diğer kişilerle ilgili Türkiye'ye getirilen yaptırımları o noktada gözden geçiririz." diye konuştu.

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