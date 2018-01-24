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Beyaz Saray: Türkiye'nin gerilimi düşürmesini istiyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz ancak buna rağmen Suriye'deki gerilimi dindirmeleri gerekiyor" şeklinde açıklama yaptı.

AA | 24.01.2018 - 03:44..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşacağını vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray: Türkiye'nin gerilimi düşürmesini istiyoruz

"TÜRKİYE GERİLİMİ DÜŞÜRSÜN"

Türkiye'nin, Afrin'de PYD/PKK unsurlarına karşı başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bir soruya cevap veren Sanders, "Dün de bu konu konuşulmuştu. Onlardan (Suriye'de) gerilimi düşürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Suriye konusunun bugün yapılması beklenen Trump-Erdoğan görüşmesinde de ele alınacağını açıklayan Sanders, görüşme öncesinde detaylara girmek istemediğini belirtti.

Beyaz Saray: Türkiye'nin gerilimi düşürmesini istiyoruz

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Dünkü basın brifinginde Sözcü Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Sanders ayrıca, "Suriye'nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ'ın mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye'deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Esed'in vahşi rejiminin Afrin'e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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