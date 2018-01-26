Beyaz Saray'a altın klozet teklifi

ABD'de Beyaz Saray, ünlü sanat müzesi Guggenheim'den Vincent Van Gogh'un 'Karlı Manzara' tablosunu kiralama talebinde bulundu. Başkan Trump ve First Lady Melania'nın, Beyaz Saray'ın rezidans bölümüne asmak için istediği tablo konusunda müzeden şok bir yanıt geldi.

Beyaz Saray'ın talebini geri çeviren müze, yerine envanterdeki 18 karat altından yapılmış ve çalışır halde olan klozeti önerdi.

KLOZETİN ADIN AMERİKA

Sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan eserin adı 'Amerika'. Bir yıl boyunca Guggenheim Müzesi'nin bir tuvaletinde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına açılmış olan eser, ABD'deki israfı ve yozlaşmayı tasvir ediyor.

Müze 'ye yaşılan başvuru sonrasında Küreatör'ün Beyaz Saray'a gönderdiği yanıtta "Eğer Başkan ve First Lady ilgilenirlerse eseri Beyaz Saray'a ödünç verebiliriz. Sanatçı eserini uzun süreli olarak ödünç vermeyi kabul ediyor. Oldukça değerli ve nadide bir eser. Eserin kurulumu ve kullanımı konusundaki tüm kılavuzları gönderebiliriz." dediği öne sürüldü.

Konuya ilişkin Beyaz Saray kanadından bir cevap gelmediği belirtildi.