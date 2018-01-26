Beyoğlu’nun yeni performans mekanı

31 Ocak Çarşamba günü, saat 20:00’da Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da yapılacak olan ve bir “portre konseri” niteliğindeki bu dinletide topluluk genç Türk asıllı Alman besteci Hakan Ulus’un eserlerini yorumlayacak.
Yapı Kredi Kültür Sanat (YKKS) – Loca, 31 Ocak’ta uluslararası alanda tanınmış, bol ödüllü çağdaş müzik topluluğu Hezarfen Ensemble’ın konserine ev sahipliği yapacak. Topluluk, bir “portre konseri” niteliğindeki bu dinletide genç Türk asıllı Alman besteci Hakan Ulus’un eserlerini yorumlayacak.
Konserde Ulus’un piyano triosu için yazdığı A.Q. adlı eserinin prömiyeri de gerçekleşecek. Hakan Ulus, müzik bilimci Dr. Martin Greve’le gerçekleştireceği söyleşide eserleri hakkında bilgi verecek.
BAUART ve Kunststiftung NRW ortaklığıyla düzenlenen konser; Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde ve Goethe-Institut Istanbul’un desteğiyle gerçekleşiyor.
Hezarfen Ensemble
Flüt: Cem Önertürk Klarinet: Kıvanç Fındıklı Trombon: Cem Güngör Klavye: Müge Hendekli Keman: Özcan Ulucan Viyola: Ulrich Mertin Viyolonsel: Ozan Tunca Kontrbas: Onur Özkaya Ses: Laçin Şahin Şef: Orhun Orhon 31 Ocak Çarşamba Hezarfen Ensemble “Hakan Ulus Portre Konseri” Saat: 20:00 Yer: Loca Sunucu: Dr. Martin Greve