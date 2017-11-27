Beyonce düğün şarkıcısı oluyor

Real Madrid’de son zamanlar sakat oyuncusu Gareth Bale, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Emma Rhys-Jones ile evlilik kararı aldı.

ÇİFTE DÜĞÜN OLACAK

28 yaşındaki yıldız isim düğününde davetlilere unutulmaz bir gece yaşatmak için dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’u sahneye çıkartacak. Ünlü futbolcu ve sevgilisinin iki ayrı düğün yapacağı öğrenildi. Düğünlerden birinin Galler’de diğerinin ise İtalya’da olacağı belirtildi. Beyonce’nin İtalya’da sahneye çıkması bekleniyor.

İKİ KIZLARI VAR

Yılda 15 milyon Pound kazanan Bale, sevgilisi Emma ile gençlik yıllarında tanışmıştı. Çiftin iki de kızları bulunuyor.

The Sun’ın haberine göre Bale; Beyonce için 1.5 milyon Pound (7.9 milyon TL) ödeyecek.