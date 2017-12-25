taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.717
USD
3,8092
EURO
4,5209
ALTIN
156,15
PETR
65,0200

Beytullahim'de 'Kudüs temalı' Noel kutlaması

Filistin'in Beytüllahim kentinde düzenlenen Noel kutlamaları, "Kudüs, Filistin devletinin başkenti" temasıyla gerçekleştirildi.

AA | 25.12.2017 - 13:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Beytullahim'de 'Kudüs temalı' Noel kutlaması

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı.

MAHMUD ABBAS DA KATILDI

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa'nın yönettiği ayinde "Kudüs, Filistin devletinin başkentidir" temasına vurgu yapılırken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katıldı.

Beytullahim'de 'Kudüs temalı' Noel kutlaması

Barış kenti Kudüs'ten birilerinin dışlanması ile barışın gelmeyeceğini belirten Başpiskopos, Kudüs'ün, hakimi değil hadimi olunacak kutsal bir şehir olduğunu söyledi.

Beytullahim'de 'Kudüs temalı' Noel kutlaması

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalmış, 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.

Beytullahim'de 'Kudüs temalı' Noel kutlaması

Beytullahim'de 'Kudüs temalı' Noel kutlaması

İlginizi Çekebilir
Prens Harry'nin nişanlısı Markle aileye iyice girdi
Kraliyet ailesinin beşinci varisi Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle, Sandringham'da Noel duasına katıldı.
İsviçre-AB ilişkilerinin geleceği tartışılıyor
Avvrupa Birliğinin geleceği tartışmaların ordağında. İsviçre'de Konfederasyon Başkanı Dors Leuthard AB ile olan ilişkilerin geleceğini referandumun karar verebileceğini belirtti.
Almanya ve İngiltere'de 'buz gibi' gelenek
Noel'in gelip çatmasıyla Hristiyan alemi büyük bir mutluluk içerisinde bu günü kutluyor. İngiltere ve Almanya'da da kutlama vardı, ancak daha farklı, biraz daha soğuktu.
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne PYD olmayacak
Rusya öncülüğünde Soçi'de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne 23 Kürt temsilcinin katılacağı, PYD'nin ise Türkiye ve İran'ın itirazları nedeniyle kongreye katılmayacağı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

125
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

195
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

76
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

134
Everton Cenk Tosun'u istiyor

Everton Cenk Tosun'u istiyor

46
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM