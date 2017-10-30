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Beyzbol parmağı nedir

Adını aldığı beyzbol oyununda ellere ve parmaklara büyük bir hızla topların çarpması sonucu, bu oyunu oynayanlarda daha çok rastlanır.

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  2. Sağlık

Softbol, basketbol ve voleybol oyuncularında da sıklıkla görülebilir. Parmakların düz durmasını sağlayan ve iki kemiğin birbirine tutulmasını sağlayan tendonların hasar görmesi sonucunda parmaklarda şekil bozuklukları oluşabilmektedir.

Günlük hayattaki kazalarda ve yaralanmalarda bağ dokunun kopması ve hasar görmesi sonucunda beyzbol parmağı diye bilinen parmağın avuç içine doğru bükülmesi oluşabilir.

OLDUKÇA AĞRILI BİR SÜREÇ YAŞANABİLİR

Parmaklarından yaralanan kişinin, röntgen filmi çekilmesinden sonra kırık ve tendon hasarı tespit edilir. Parmağın tamamen iyileşmesi birkaç hafta sürerken ağrılı bir süreç yaşanabilir. İlk andan itibaren buz tedavisi uygulamak fayda sağlayacaktır.

Beyzbol parmağı nedir

Kırıklı yaralanmalarda ameliyat söz konusudur. Tedavi kırıklarda olduğu gibi parmağın hareketsiz sabitlenmesi ve ilaç tedavisi ile olmaktadır. Parmaklara hareket kabiliyeti tekrar verildiğinde bir egzersiz programı uygulanmalıdır.

Beyzbol parmağı nedir

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