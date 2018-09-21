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Bilecik: YEP'in somut sonuçlara ulaşmasını temenni ediyoruz

TÜSİAD Başkanı Bilecik, YEP'e ilişkin, "İş dünyası olarak, bu hedefler ve Yeni Ekonomi Programı'nın başarısı doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

AA | 21.09.2018 - 10:55..
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik,  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, programın, gerçekçi hedefler içerdiğini bildirdi.

"GÜÇLÜ BİR FİNANSAL SİSTEMİN DEVAMLILIĞI ELZEMDİR"

Bilecik, şunları kaydetti:

"Özellikle ciddi tasarruf tedbirleri, mali disiplinin devamı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi politikaları, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz. Programın uygulanmasının yakından takibinin yapılmasını ve somut sonuçlara hızla ulaşılmasını temenni ediyoruz.

Programda da bahsi geçtiği üzere, önümüzdeki dönemin önceliği, finansal sistemimizin istikrarının teminidir. Bankalarımızın sağlıklı yapısının korunması için yeniden yapılandırma mekanizmaları dahil olmak üzere tüm gerekli tedbirlerin alınması önem kazanmıştır. Reel sektörün üretim, istihdam ve büyümeye katkısının devamı için güçlü bir finansal sistemin devamlılığı elzemdir.

Ayrıca eş zamanlı olarak; mevcut sıkı para politikası ve enflasyon ile mücadelenin devamı, sorunlara özellikle serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yaklaşılması, yatırım ortamı için de önemli olan hukuk devleti ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde geliştirilmesi ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ilerlenmesi son derece önemlidir. İş dünyası olarak, bu hedefler ve Yeni Ekonomi Programı'nın başarısı doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz."

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