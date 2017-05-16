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Bilgisayar korsanları Karayip Korsanları'nı ele geçirdi

ABD'de bilgisayar korsanları Disney'in sistemini ele geçirerek Karayip Korsanları'nın yeni filmine karşılık fidye istedi.

16.05.2017 - 13:33
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karayip korsanları

BBC'nin haberine göre, Disney'in CEO'su Bob Iger, ABC çalışanlarıyla yaptığı toplantıda korsanların şirketin sistemine sızarak henüz gösterime girmeyen filmlerinden birini ele geçirdiğini belirtti.

FİDYEYİ ÖDEMEZLERSE FİLMİ SIZDIRMAKLA TEHDİT ETTİLER

Iger, korsanların şirketten fidye isteğini, ödenmemesi durumunda ele geçirdikleri filmi 20'şer dakikalık bölümler halinde internette yayınlamakla tehdit ettiklerini dile getirdi.

Şirketin istenilen parayı ödemeyi reddettiğini kaydeden Iger, polise başvurduklarını dile getirdi.

KARAYİP KORSANLARI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLÜYOR

Hollywood haberleriyle tanınan Deadline sitesi ise filmin ABD'de 26 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanan "Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)" olduğunu ileri sürdü.

ORANGE IS THE NEW BLACK DE SIZDIRILMIŞTI

Bilgisayar korsanları, geçen ay da Netflix'in sistemine sızarak "Yeni Siyah Turuncu (Orange is the New Black)" dizisinin beşinci sezonunu ele geçirmiş ve fidye istemişti.

Şirketin parayı ödemeye yanaşmaması üzerine dizinin henüz gösterime girmemiş bölümleri internette yayınlanmıştı.

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