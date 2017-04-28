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Bilim insanları beyin üretti

Amerikalı bilim insanları, laboratuvar ortamında kök hücrelerden oluşan ve çalışan beyin devreleri büyüttü.

28.04.2017 - 09:30
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Bilim insanları, çarşamba günü ilk kez bir laboratuvarda beyin devresini çalıştırdıklarını açıkladı.

KÖK HÜCRELERDEN BÜYÜTÜLEN MİNİ BEYİNLER

Daily Mail'deki habere göre, kök hücrelerden petri kabında (basit bir cam veya plastik silindir kap) büyütülen mini beyinler, araştırmacıların otizm ve epilepsi gibi nörolojik koşulları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bu çalışma, Ulusal Sağlık Enstitülerince finanse edildi ve Nature dergisinde yayınlandı.

İLK KEZ İNSAN VÜCUDU DIŞINDA HAREKETLİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

Heyecan verici bilim olarak nitelendirilen bu gelişme ile insanın önbeyni vücut dışında hareketli bir şekilde ilk kez görüldü. Ayrıca şizofreniyi ilaçla tedavi etmenin yolu açılabilir. Bilim insanları, bir sonraki aşamayı ise Frankenstein'a doğru atılmış bir adım olarak görüyor ve bir gün laboratuvar ortamında tüm insan vücudu büyütebileceklerine inanıyorlar.

Bilim insanları beyin üretti

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