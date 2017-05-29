Bilim insanları kelliğin nedenini buldu

ABD'li bilim insanları bağışıklık sisteminde 'treg hücrelerinin' rolünü araştırdıkları bir deney sırasında, beklemedikleri şekilde, kelliğin altında yatan nedenini buldu.

Fareler üzerinde yaptıkları deneyde, düzenleyici T hücrelerini (treg) farelerden geçici olarak çıkarmayı başaran bilim insanları, çalışma sırasında hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştı.

TREG HÜCRELERİYLE KELLİK ARASINDAKİ BAĞLANTI

Treg hücreleri alınan farelerin tüylerinin tekrar uzamadığını fark eden araştırmacılar, treg hücreleriyle kellik arasındaki bağlantıyı araştırmaya koyuldu. Bir süre sonra farelerin derisindeki treg hücrelerinin kıl köklerinin çevresinde toplandığını gören araştırmacılar böylece treg hücrelerinin saçın uzamasındaki birincil rolünü keşfettiler.

KELLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR

Saçın uzamasının bugüne dek yalnızca 'stem hücreleriyle' ilişkilendirildiğini belirten araştırmacı Michael Rosenblum'a göre, bu yeni bilgi, kelliğe çözüm bulmaya yönelik çalışmalarda köklü değişiklikleri beraberinde getirebilir.