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Bill Cosby görme kabiliyetini yitirdi

ABD’li komedyen ve oyuncu Bill Cosby, gözlerinin artık hiç görmediğini söyledi.

27.04.2017 - 11:35
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Uzun süren sessizliğinin ardından, ilk röportajını NNPA Newswire’a veren Bill Cosby, artık tamamen görme engelli olduğunu ifade etti.

Bill Cosby görme kabiliyetini yitirdi

79 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce bir sabah uyandığında göremediğini ve karısına “Göremiyorum” dediğini anlattı. Doktorların da durumuyla ilgili bir şey yapamadığını söyledi.

Bill Cosby görme kabiliyetini yitirdi

Cosby, Aralık 2015’te, uyuşturucu kullanmak ve eski bir Temple Üniversitesi çalışanı olan Andrea Constand’a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanınca sahne performansı yapmayı bıraktı. Bununla birlikte 50'den fazla kadın da Bill Cosby'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia etmişti. Ancak Cosby tüm iddiaları reddetmişti.

Bill Cosby görme kabiliyetini yitirdi

Daha önce de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Komedyen Bill Cosby'e cinsel taciz davası açıldı haberi

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