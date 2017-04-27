Bill Cosby görme kabiliyetini yitirdi

Uzun süren sessizliğinin ardından, ilk röportajını NNPA Newswire’a veren Bill Cosby, artık tamamen görme engelli olduğunu ifade etti.

79 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce bir sabah uyandığında göremediğini ve karısına “Göremiyorum” dediğini anlattı. Doktorların da durumuyla ilgili bir şey yapamadığını söyledi.





Cosby, Aralık 2015’te, uyuşturucu kullanmak ve eski bir Temple Üniversitesi çalışanı olan Andrea Constand’a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanınca sahne performansı yapmayı bıraktı. Bununla birlikte 50'den fazla kadın da Bill Cosby'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia etmişti. Ancak Cosby tüm iddiaları reddetmişti.





Daha önce de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

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