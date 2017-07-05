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Bill Gates: Avrupa Afrikalılarla başa çıkamaz

Microsoft kurucusu Bill Gates, liderlerin Avrupa'ya göçenlerle ilgili daha sıkı olması gerektiğini söyledi.

05.07.2017 - 16:06
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Bill Gates: Avrupa Afrikalılarla başa çıkamaz

Dünyanın en ünlü yazılım şirketlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Alman Şansölyesi Merkel'in göçmenlere yönelik açık kapı politikasını eleştirdi.

AFRİKALILARIN AVRUPA'YA ULAŞMASI ZORLAŞTIRILMALI

Daily Mail'ın haberine göre Gates, bu politikanın Avrupa'yı baskı altına alacağını ve Afrikalıların kıtaya ulaşmasının zorlaştırılması gerektiğini söyledi.

"AVRUPA BAŞA ÇIKAMAZ"

Liderlerin Avrupa'ya göçenlerle ilgili daha katı olması gerektiğini savunan Gates, Almanya gibi ülkelerin Afrika'yı terk ederek denizaşırı ülkelere daha iyi bir hayat yaşamak için göçenlerle başa çıkamayacağını söyledi.

Bill Gates: Avrupa Afrikalılarla başa çıkamaz

ALMANYA'YA TEPKİ

Bu konuyla ilgili çözümün göçmenleri kabul etmek değil, göçün temelindeki sorunu çözmek için dış yardım yaparak daha fazla harcama yapılmasını öneren Bill Gates, "Almanya, Avrupa'ya doğru yola çıkan çok sayıda insanı ülkesine alamaz" şeklinde konuştu.

GATES'İN AFRİKA'YA YARDIMLARI

Microsoft'un kurucusu ve hayırsever Amerikalı Bill Gates, Afrika ve Hindistan'da tarım sektörünün geliştirilmesi ve gıda güvenliğinin artırılması için 120 milyon dolar bağış yapmıştı.

Bill Gates: Avrupa Afrikalılarla başa çıkamaz

YARDIM VAKFININ BÜTÇESİ

BM'ye göre, dünyada 1 milyar insan açlıkla karşı karşıya bulunuyor. Dünyanın en zengin adamı Bill Gates'in vakfının sadece 2009 yılı için 3,8 milyar dolarlık bütçesi bulunuyor.

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