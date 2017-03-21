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Bill Gates yine dünyanın en zengini

Microsoft'un kurucusu Gates, Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde bu yıl da zirvede yer aldı.

21.03.2017 - 12:37
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Bill Gates yine dünyanın en zengini

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes son sayısında dünyanın en zenginleri listesini yayımladı.

4 YILDIR ZİRVEDE

Microsoft'un kurucusu Amerikalı iş adamı Bill Gates, geçen yıl 75 milyar dolar olan kişisel servetini bu yıl 86 milyar dolara çıkararak listede bir kez daha birinci sırada yer aldı. Son dört yıldır zirveyi kimseye kaptırmayan Gates, 1994'ten bu yana bulunduğu listede 18. kez en tepede yer aldı.

Gates'i 75,6 milyar dolar kişisel varlığıyla Amerikalı yatırımcı Warren Buffet'in izlediği listede, Amazon'un kurucusu ve yöneticisi Jeff Bezos üçüncü sırada yer aldı.

LİSTEDE İLK 10'A ABD'Lİ YATIRIMCILAR DAMGA VURDU

Silicon Vadisi'nin önde gelen isimlerinden, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 56 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada, Oracle'ın sahibi Larry Ellison da 52,2 milyar dolarlık servetiyle listede yedinci sırada kendilerine yer buldular.

Bill Gates yine dünyanın en zengini

Amerikalı sanayiciler Charles ve David Koch kardeşler 48,3'er milyar dolarlık servetleriyle listede 8. sırayı paylaştılar.

Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Michael Bloomberg de 47,3 servetiyle ilk onda yer aldı.

İspanyol hazır giyim markasının kurucusu Amancio Ortega 71,3 milyar dolarlık servetiyle listeye 4. sıradan girerken 6. sıradaki Meksikalı iş adamı Carlos Slim Helu, ilk ona ABD dışından giren bir diğer isim oldu.

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI

Kadınlarda, Fransız kozmetik firması L'Oreal'in en büyük ortağı Liliane Bettencourt 39,5 milyar dolarlık servetiyle listede 14. sırada yer bulurken listede en üst sırada yer alan kadın yatırımcı oldu.

Bill Gates yine dünyanın en zengini

TRUMP'IN DÜŞÜŞÜ

Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde ABD'nin yeni başkanı seçilen iş adamı Donald Trump, dünyanın en etkili isimlerinden biri haline geldi ancak kişisel servetiyle aynı ivmeyi yakalayamadı.

Forbes'un hesaplamasına göre, Trump'ın serveti geçen yıldan bu yana 1 milyar dolarlık kayıpla 3,5 milyar dolara geriledi. ABD Başkanı, bu kayıpla listede 220 basamak birden gerileyerek 544. sırada yer aldı.

Bu arada gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan Trump'ın New York emlak sektöründe yaşanan daralma nedeniyle kayba uğradığı bildirildi.

MİLYARDER PATLAMASI

Forbes listesindeki milyarder sayısı geçen yıl bin 810 iken bu yıl 2 bin 43'e çıktı. 233 kişilik artışın derginin son 31 yıldır tuttuğu kayıtlardaki en büyük artış olduğu bildirildi.

Listedeki milyarderlerin toplam servetinin ise yüzde 18'lik artışla 7,67 trilyona ulaştığı kaydedildi.

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