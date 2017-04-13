Bin dolara kendi iPhone'unu yaptı

Bir dönem teknolojinin dünyasının başkenti olarak da anılan Silikon Vadisi'nde çalışan, şu sıralar ilginç icatları ile basının gündemine gelen Scotty Allen, Çin'den aldığı parçalarla kendi iPhone 6S'ini yaptı.

1.000 DOLAR HARCADI

Bu proje kapsamında deneme yanılma yöntemini izleyen Scotty Allen, kendi iPhone'unu yapmak için 1.000 dolar harcadı.

300 DOLARA YAPILABİLİR

Ancak Scotty Allen'ın iddiasına göre, hangi malzemeyi kullanacağını bilen bir kişi iPhone 6S'i 300 dolara mal edebilir.

APPLE'A MALİYETİ NE KADAR

Apple, telefonun maliyetini resmi olarak açıklamasa da Bank of America Merrill Lynch, modeli mercek altına almış ve iPhone 6S'in Apple'a maliyetini belirlemişti.

Bu rapora göre, bir iPhone 6S'teki ekran, kamera ve pilin maliyeti 73 dolara mal oluyor. A9 işlemcinin maliyeti 25 dolar. Radyo alıcısının maliyeti 36 dolar. Parmak izi ve NFC gibi teknolojilerin kullanılmasına imkan veren sensörlerin maliyeti ise 22 dolar. iPhone 6S'in tüm bileşenlerinin tahmini maliyeti 234 dolar.