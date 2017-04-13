taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.952
USD
3,6481
EURO
3,8975
ALTIN
150,67
PETR
55,8400

Bin dolara kendi iPhone'unu yaptı

Türkiye'de 3 bin 200 liradan satılan iPhone 6S'i kendi başına yapmak isteyen Scotty Allen isimli mühendis, başarıya ulaştı.

13.04.2017 - 09:56
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Bin dolara kendi iPhone'unu yaptı

Bir dönem teknolojinin dünyasının başkenti olarak da anılan Silikon Vadisi'nde çalışan, şu sıralar ilginç icatları ile basının gündemine gelen Scotty Allen, Çin'den aldığı parçalarla kendi iPhone 6S'ini yaptı.

1.000 DOLAR HARCADI

Bu proje kapsamında deneme yanılma yöntemini izleyen Scotty Allen, kendi iPhone'unu yapmak için 1.000 dolar harcadı.

Bin dolara kendi iPhone'unu yaptı

300 DOLARA YAPILABİLİR

Ancak Scotty Allen'ın iddiasına göre, hangi malzemeyi kullanacağını bilen bir kişi iPhone 6S'i 300 dolara mal edebilir.

Bin dolara kendi iPhone'unu yaptı

APPLE'A MALİYETİ NE KADAR

Apple, telefonun maliyetini resmi olarak açıklamasa da Bank of America Merrill Lynch, modeli mercek altına almış ve iPhone 6S'in Apple'a maliyetini belirlemişti.

Bin dolara kendi iPhone'unu yaptı

Bu rapora göre, bir iPhone 6S'teki ekran, kamera ve pilin maliyeti 73 dolara mal oluyor. A9 işlemcinin maliyeti 25 dolar. Radyo alıcısının maliyeti 36 dolar. Parmak izi ve NFC gibi teknolojilerin kullanılmasına imkan veren sensörlerin maliyeti ise 22 dolar. iPhone 6S'in tüm bileşenlerinin tahmini maliyeti 234 dolar.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor

161
Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

136
Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar

66
ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

ABD'deki skandal uçuşun yolcularına para iadesi

14
Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

19
Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

Şenol Güneş: Skoru değil güzel oyunu istiyorum

24
Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM