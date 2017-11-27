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Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

Başbakan Binali Yıldırım, 10 Downing Street'teki Başbakanlık Binası'nda Theresa May ile bir araya geldi.

AA | 27.11.2017 - 15:13..
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Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

Theresa May ile ikili görüşmenin basına açık kısmında konuşan Yıldırım, sene başında May'in Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, başta savunma sanayisi olmak üzere yeni işbirlikleri ve yatırım fırsatlarının önünü açtığını belirtti.

"BÖLGESEL MESELELERİ ELE ALACAĞIZ"

Yıldırım, "İkili ilişkilerimiz ve başta terörle mücadele olmak üzere Irak ve Suriye'nin aralarında bulunduğu bölgesel meseleleri ele alacağız. Bu ziyaret ilişkileri güçlendirme adına fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

AA
Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

"TERÖRLE BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ"

İngiltere Başbakanı Theresa May ise şunları söyledi: "Türkiye ile olan ilişkimiz bizim için çok önemli. Çeşitli küresel meselelerle ortaklaşa muhatap oluyoruz, terörle birlikte mücadele ediyoruz. Ayrıca 15 milyar sterline ulaşan bir ticaret hacmimiz var. Türkiye'ye yaptığım ziyaretten bu yana ilişkilerimizde yaşanan gelişmeyi görmekten mutluyum."

Binali Yıldırım 10 Downing Street'te VİDEO

AA
Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Yıldırım ile May'in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetlerarası görüşmeye, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da katıldı.

AA
Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

AA
Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

AA
Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

AA
Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

AA
Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

AA
Binali Yıldırım 10 Downing Street'te

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