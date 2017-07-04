Binali Yıldırım: Adaletin aranacağı yer yollar değil

Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenini gerçekleştirdi.

"TIPIŞ TIPIŞ YÜRÜYORSUN"

Yıldırım burada gerçekleştirdiği konuşmasında, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde devam eden Adalet yürüyüşüne değindi. Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Ömrün biter bu yollar bitmez" diyen Yıldırım, "Yolları yaptık güzel güzel tıpış tıpış yürüyorsun Ya yol olmasaydı? Dağlarda kaybolup gidecektin. " dedi.

3. Köprü bağlantı yolu açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından ilgili bölüm şu şekilde;

Binali Yıldırım: Yolları yaptık tıpış tıpış yürüyorsun VİDEO

"20 BİN KM YOL YAPTIK"

"Yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değildir. Meclistir, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım.

"TIPIŞ TIPIŞ YÜRÜYORSUN"

Yollar millete hizmet içindir, temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir yolcuyu da incitir. FETÖ'cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet. Yolları yaptık güzel güzel tıpış tıpış yürüyorsun Ya yol olmasaydı? Dağlarda kaybolup gidecektin. Yürürken yolları yapanlara da 'Allah razı olsun'de.'

"YOLLARIN KALİTESİNİ ÖĞRENME FIRSATI BULDU"

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı yürüyüş yapıyor. 19 gündür yürüyor. Aslında bir bakıma bu yürüyüşün bir faydası oldu. O da nedir? Yaptığımız yolların kalitesini öğrenme fırsatı oldu. Başka türlü anlayamazdı. Biraz zahmetli bir iş oldu ama benim ona tavsiyem; şöyle İzmit'ten bu tarafa gelirken Kurtköy sapağından bir Yavuz Sultan Selim yoluna da gir bakalım, orayı da bir gör."