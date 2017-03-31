Binali Yıldırım Ağrı mitinginde konuştu

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Ağrı'daki Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"ERKEKSEN ÇIK ORTAYA 'BEN YAPTIM' DE"

Akıncı Üssü iddianamesinin tamamlanmasının ardından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Yıldırım, darbecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hükümeti alaşağı edip ortadan kaldırmayı hedeflediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gece Cumhurbaşkanımızın, bizim çağrımızla 80 milyon, kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla herkes meydanlardaydı. Tıpkı bugün gibi meydanları doldurdunuz. Onlara gereken dersi, cevabı verdiniz. Allah sizden razı olsun. 15 Temmuz akşamında onların oyununu bozdunuz. Biz bu teröristlerin boyunlarında asılı ipin ucunun nerede olduğunu iyi biliyoruz. Kimlerin bu teröristleri beslediğini, kimlerin bunlara kol kanat gerdiğini şimdi iyi biliyoruz. 15 Temmuz akşamı yapılan darbenin başında kim var? Türkiye'de Adil Öksüz denen bir adam, bir hain. Bu hain nereden emir alıyor? Pensilvanya'daki o Feto terörist başından emir alıyor. Darbecilerle aradaki irtibatı sağlıyor, gelip gidiyor. Bu Pensilvanya'daki, kendisi ortaya çıkmıyor. Ne yapıyor? Böyle kuklalar kullanıyor. Çık ortaya, erkeksen çık ortaya 'Ben yaptım' de. Bunların bu işi yaptığını adımız kadar biliyoruz.

Başkanan Yıldırım: Erkeksen çık ortaya FETO VİDEO





Bu darbeyi tasarlayan, bu talimatları veren, asker içindeki teröristleri harekete geçiren bizatihi Pensilvanya'da oturan Feto'dur. Bunları bütün belgeleriyle, delilleriyle tespit ettik, Amerika'ya, Amerikan Adalet Bakanlığına gönderdik. Hiçbir tereddüdümüz yok ancak ne yazık ki Feto'nun iadesi konusunda Amerika hala ipe un seriyor. Bu da dikkatimizden kaçmıyor."

"PKK VE FETÖ'NÜN İPLERİ AYNI ADAMIN ELİNDE"

15 Temmuz akşamı maskelerin düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu FETÖ denen örgüt, kendisini dindar maskesiyle gizliyordu, himmet topluyordu, yardım topluyordu ama bu yardımları iç ettiler, dışarı gönderdiler, Türkiye düşmanlarını beslediler ancak 15 Temmuz'da bir maske daha düştü. O da nedir? Bölücü terör örgütü PKK. Yıllardan beri bu PKK güya benim Kürt hemşehrilerimin hakkını savunuyordu. Sözde, Kürtlerin sorunlarıyla ilgileniyordu. Onların maskesi de 15 Temmuz'da düştü. 15 Temmuz akşamı neyi gördük? PKK ve FETÖ, ikisi de birbirinin aynı, ikisi de birbirinin kardeşi. Bunlar dayanışma içindeler, bunlar beraber hareket ettiler çünkü bunların ipleri aynı adamın elinde, ipleri aynı yerde. Bunlar bu topraklara hem dindarlara hem de Kürtlere ihanet eden örgütler."

"ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI"

Binali Yıldırım, terör örgütü PKK'nın, Kürtler diye bir derdi olmadığının altını çizerek, "Sizin hiçbir sorununuz onları ilgilendirmiyor ama bir sorun var. Sizin, bizim bu ülkede kardeşçe yaşamak isteyen herkesin bu terör örgütüyle sorunu var. Öyle değil mi? Şimdi zaman, birlik zamanıdır. Kürt de Türk de Arap da Zaza da bir olacağız, beraber olacağız, bu terör örgütlerini aramızdan çıkarıp atacağız. Birisi dindarları kullandı, birisi Kürtleri kullandı, gençleri dağa götürdü maalesef sonunda hüsran." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sırada alandaki bir vatandaşın "Bunlar Türkiye'den ne istiyorlar Sayın Başbakanım?" sözleri üzerine Yıldırım, "Onlar ne istiyor biliyor musun? Türkiye'nin güçlenmesini, büyümesini, kardeşliğini istemiyor. Türkiye'nin terörle uğraşmaya devam etmesini istiyor. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyor." karşılığını verdi.