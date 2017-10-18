Binali Yıldırım akademik yıl açılışında

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"15 yıllık iktidar dönemimizde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu.

110 bin civarında yabancı uyruklu öğrenci var üniversitelerimizde. Yetersiz, en az 350 bin olması lazım.

Dünyada 50 ülkenin nüfusundan daha fazla üniversiteye giden öğrencimiz var.

Burada ne kadar çok misafir öğrenci olursa, hem üniversitelerimize gelir sağlar hem de ömür boyu memleketimizin, insanımızın tanıtımını yapan gönüllü elçilere sahip oluruz.

Üniversite sadece eğitim değil, özgüven kazanılan bir yerdir. Muhakeme etmeyi, analitik sorgulama yeteneğinin geliştirilmesini sağlar.

BAHÇELİ SINAVLAR KALKSIN DEDİ

Sayın Bahçeli sınavlar kalksın dedi. Kendisi bir akademisyen söylediklerini dikkatle incelemek lazım. Üniversiteden mezun olacak üniversite sayısıyla alınacak öğrenci sayısı da denk. Geçmiş yıllardan gelen öğrencilerimiz de var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Artı tabi 1 milyon mezun var 1 milyon da kapasite var ama herkes onlarca üniversiteden birkaç tanesine gitmek istiyor.

Burada öyle veya böyle bir seçim metoduna ihtiyaç var. Orta vadede sınavın yegane belirleyici olacağı bir yöntemden de vazgeçilebilir.

"TEOG SONRASI YENİ SİSTEM"

TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR..