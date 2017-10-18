taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.472
USD
3,6767
EURO
4,3198
ALTIN
151,25
PETR
58,2500

Binali Yıldırım akademik yıl açılışında

Başbakan Yıldırım Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl açılışında konuşuyor.

18.10.2017 - 15:26
  1. Haberler
  2. Gündem

s

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"15 yıllık iktidar dönemimizde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu.

110 bin civarında yabancı uyruklu öğrenci var üniversitelerimizde. Yetersiz, en az 350 bin olması lazım.

Dünyada 50 ülkenin nüfusundan daha fazla üniversiteye giden öğrencimiz var.

Burada ne kadar çok misafir öğrenci olursa, hem üniversitelerimize gelir sağlar hem de ömür boyu memleketimizin, insanımızın tanıtımını yapan gönüllü elçilere sahip oluruz.

Üniversite sadece eğitim değil, özgüven kazanılan bir yerdir. Muhakeme etmeyi, analitik sorgulama yeteneğinin geliştirilmesini sağlar.

BAHÇELİ SINAVLAR KALKSIN DEDİ

Sayın Bahçeli sınavlar kalksın dedi. Kendisi bir akademisyen söylediklerini dikkatle incelemek lazım. Üniversiteden mezun olacak üniversite sayısıyla alınacak öğrenci sayısı da denk. Geçmiş yıllardan gelen öğrencilerimiz de var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Artı tabi 1 milyon mezun var 1 milyon da kapasite var ama herkes onlarca üniversiteden birkaç tanesine gitmek istiyor.

Burada öyle veya böyle bir seçim metoduna ihtiyaç var. Orta vadede sınavın yegane belirleyici olacağı bir yöntemden de vazgeçilebilir.

"TEOG SONRASI YENİ SİSTEM"

TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz.

 

AYRINTILAR GELİYOR..

İlginizi Çekebilir
Mehmet Zahit Kotku Hoca anılıyor
Türk İslam alimlerinden Mehmet Zahit Kotku hoca doğumunun 124. yılında İskenderpaşa Camii'nde anılıyor.
Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 11 elektrik santralinde üretim kesintisi yaşandı.
Alanya'da orman yangını
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Rusya, domates ithalatı için tarih verdi
Rusya Enerji Bakanı Novak, domates ithalatının 1 Aralık'ta başlaması için Türkiye ile prensipte anlaşıldığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal talimatı

211
Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetti

Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetti

371
Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

Fransız basını Cenk Tosun'a övgü yağdırdı

44
Niğde Belediye Başkanı istifa etti

Niğde Belediye Başkanı istifa etti

262
Vize krizinde ilk temas

Vize krizinde ilk temas

142
MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha

MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha

140
Washington'da Trump-Çipras buluşması

Washington'da Trump-Çipras buluşması

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM