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Binali Yıldırım Ankara'da

Referanduma son 2 gün kala Başbakan Yıldırım Ankara'da vatandaşlara hitap ediyor.

14.04.2017 - 16:58
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Başbakan Yıldırım, Ankara'da konuşma yapıyor...

Ayrıntılar gelecek..

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