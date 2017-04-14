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Bahçeli: İlkokul öğrencisi anlardı ama CHP anlamıyor

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Erdoğan: Temenni ederim ki bu Astana sürecini diri tutabiliriz

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Lyon ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında kavga çıktı

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1 'Hayır oyu kullanın' tehdidine 3 gözaltı Erzurum Karayazı'da, halk oylamasında "Hayır" oyu kullanmaları yönünde vatandaşları tehdit ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

2 Binali Yıldırım Ankara'da Referanduma son 2 gün kala Başbakan Yıldırım Ankara'da vatandaşlara hitap ediyor.

3 Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi vururuz Kuzey Kore sözcüsü, her hangi bir müdahale halinde ABD'nin Kore yarımadasına gönderdiği uçak gemisinin vurulacağını bildirdi.

4 Güneş enerjisi sıvılaştırıldı İsveçli bilim insanları güneş enerjisinin sıvılaştırılmasını ve istenildiği zaman kullanılabilmesini sağlayan bir yöntem geliştirdi.

5 At ve boğanın mücadelesi İZLE At ve boğanın mücadelesi nefes kesti. Kazanan ise at oldu.

6 Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 yılında 8 milyon 858 bin ruble gelir elde ettiği bildirildi.