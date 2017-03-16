Binali Yıldırım Çankırı'da

16 Nisan Referandumu öncesinde parti liderlerinin mitingleri devam ediyor.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, bu kapsamda Çankırı'da halka hitap etti.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"MESELE TÜRKİYE OLUNCA AVRUPA DİKTATÖRLEŞİYOR"

Bazı ülkeler var 'Avrupa değerleri, özgürlük, insan hakları' diyor, diyor da diyor ama onların gerçek yüzünü şu bir haftada gördük. Almanya'sı, Hollanda'sı, İsviçre'si... Mesele Türkiye olunca nasıl birden bire diktatörleştiklerini, nasıl yasakçı bir uygulamaya geçtiklerini hep beraber gördük değil mi? Oralarda 'hayır' demek serbest, 'evet' demek yasak. Bunların fikir özgürlüğünden, hürriyetlerden, insan haklarından anladığı bu kadar.

Çankırı'dan söylüyorum, bu sistem Recep Tayyip Erdoğan için değil her doğan içindir. Bu sistemde oy oranı yüzde 50'nin altında kalınca hükümet kurulamıyor.

"KILIÇDAROĞLU METNİ TERSTEN OKUMUŞ"

Kılıçdaroğlu anayasa değişiklik metnini tersinden okumuş. Bizim anlatmaya çalışıp anlatamadığımızı Kemal Bey en iyi şekilde anlattı. Artık Evet kampanyasına dahil olsun.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINI HAR VURUP HARMAN SAVURUYORLAR"

Milletin vekillerinin fazla olmasından, dertlerin daha fazla takip edilmesinden neden rahatsız oluyorsun? Bunlar Atatürk'ün mirasını har vurup harman savuruyorlar.