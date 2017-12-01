Binali Yıldırım terörle mücadele toplantısında

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'Asayiş ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde:

"MİLLETİMİZE, DEVLETİMİZE KURŞUN SIKTILAR"

"15 Temmuz'da alçak terör örgütü FETÖ darbe girişiminde bulunmuş bütün milletimiz buna şahit olmuştur. İnsanları gözlerini hiç kırpmadan bu alçaklar katlettiler, yaraladılar. Milletimize, devletimize, demokrasimize adeta kurşun sıktılar. O gün Jandarma Genel Komutanlığı'nı da alçaklar işgal etti.

"TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK BAŞARI ELDE EDİLDİ"

Bugün terörle mücadelede kıyaslanması dahi mümkün olmayan büyük bir başarı elde edilmiştir. Koordinasyonun, birlikte iş yapmanın katkısı önemlidir ama her şeyden önce terörle mücadelenin Türkiye'nin istiklal mücadelesi olduğu bilincinin bütün kesimlerde yerleşmiş olmasıdır. Güvenlikle ilgili sorunumuz tamamen bitmezse inanın ki başka konulara yeterince yoğunlaşmamızın bir anlamı olmaz.

"HUZURU SAĞLAMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Artık burası jandarmanın görev yeri, burası polisin görev yeri, burası askerin görev yer. Böyle bir şey yok. Huzuru sağlamak hepimizin görevi. Ahenkli çalışma sayesindedir ki günden güne sadece güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza alçakça saldırı düzenleyen terör örgütlerine karşılık verilmiyor, bulundukları yerde etkisiz hale getiriliyor. Devlet inisiyatifi almıştır, yönetime hakimdir. Bölgemiz zor bir bölge. Bu bölgede ayakta kalmak kolay bir iş değil. Hareketli bir bölge. Bu bölgede birçok ülkelerin de hesapları var, emelleri var. Bütün bunların farkında olarak mücadelemizi sürdürüyoruz."