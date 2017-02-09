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Binali Yıldırım, Trump'ın yardımcısıyla görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

09.02.2017 - 11:07
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Binali Yıldırım, Trump'ın yardımcısıyla görüşecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Pence ve Yıldırım'ın öğle saatlerinde telefonda görüşeceği bildirildi.

Binali Yıldırım, Trump'ın yardımcısıyla görüşecek

ERDOĞAN DA TRUMP İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedilmişti.

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