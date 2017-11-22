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Binali Yıldırım YTÜ Akademik Yıl Açılışında

Binali Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yıl Açılışında açıklamalarda bulunuyor.

22.11.2017 - 16:21
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Binali Yıldırım'ın YTÜ Akademik Yıl Açılışında Soçi'de gerçekleşecek olan zirveyle ilgili "Soçi'de Suriye zirvesinde önemli bir karar açıklanacak" dedi.

Yıldırım'ın yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde;

"YABANCI DİL ÖĞRENME İŞİNİ HALLEDİN"

"Yabancı dil öğrenme işini mezun olmadan halledin. Yoksa hayata atıldığınız da buna daha az zamanınız olacak, belki de hiç zamanınız olmayacak. Biz 70'li yıllarda üniversitelerde okuduk. Sizler bizden çok şanslısınız. O dönemlerde sağ sol olaylarından üniversitelerde maalesef sağlıklı bir eğitim yoktu. İstanbul Teknik Üniversitesi biz hiç eğitim görmeden 1 yıl kapalı kaldı. O yüzden siz şanslısınız. Vakti nakit olarak göreceksiniz. Bakiyesi kalmayan tek hesap zaman hesabıdır.

ZENGİNLİK MERKEZLERİ BATIDAN DOĞUYA GÖÇ EDİYOR

Zenginlik merkezleri batıdan doğuya doğru göç etmeye başladı. Göç tersine dönüyor. 70'li yıllarda havacılığın merkezi Amerika'ydı, 80'li yılllarda Avrupa'nın batısına geldi. 90'lı yıllarda Avrupa'nın doğusuna geldi. 2000'li yıllarda Türkiye oldu.

Küresel krizde bütün dünyada 10 mega proje yapıldı. Bu 10 projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Türkiye'nin farkı bu. İzmir-İstanbul Otoyolu, Osmangazi Köprüsü. Dünyadaki en önemli iki proje.

AYRINTILAR GELİYOR..

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