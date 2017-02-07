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Binali Yıldırım'dan dolar yorumu

Başbakan, muhalefetin gündemi değiştirmek için hokkabazlık yaptığını ifade etti, dolar yaygarası koparanların düşünce sustuğunu söyledi.

07.02.2017 - 12:38
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Binali Yıldırım'dan dolar yorumu

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Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda muhalefet için "gündemi değiştirmek için yapmadıkları hokkabazlık yok" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım devamında, "Attığı yer adımda yanına milletini almış bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum; toplumu germeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Toplumun sinir uçlarına dokunmaya çalışanlara karşı vatandaşlarımızın uyanık olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DOLAR 4 LİRA YAYGARASI KOPARANLAR..."

Başbakan Yıldırım bir de örnek vererek "Dolar 4 lira yaygarası koparanlar, dolar 3.70'e düşünce sus pus oldu" diye konuştu.

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