Binali Yıldırım'dan dolar yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme aracı tarafından bulunan ceset, deniz polisi tarafından denizden çıkarıldı.

İran, Rusya'dan 5 kg yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan 149 ton "sarı kek" teslim alacak.

Mutlu kişilerin mutlu olmayanlara göre birçok artısının olduğunu söyleyen Doç.Dr. Tayfun Doğan, mutluluğun 2 şekilde ele alındığını söyledi.

Mutluluk ile ilgili bilmeniz gerekenler

Başbakan, muhalefetin gündemi değiştirmek için hokkabazlık yaptığını ifade etti, dolar yaygarası koparanların düşünce sustuğunu söyledi.

1 Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu Terör soruşturmaları kapsamında kayyum ataması yapılan Mersin'deki Akdeniz Belediyesi, teröristlere taziye kuran işçileri kovdu.

2 Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar Bahçeli, Türk tutukluyken sağlık sorunlarını gündemi getirerek tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

3 Araç maketleri atölyesi açtı İsmail Erzurumluoğlu, torunları için yaptığı araç maketlerinin internette paylaşılmasının ardından, birçok ülkeden sipariş almaya başladı.

4 Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan basketbol maçında küfürlü tezahüratta bulunan Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı.

5 Olaylı derbinin faturası ağır oldu Derbinin gözlemcilerinin verdiği raporlara göre, TFF'nin aralarında Van Persie ve Tosic'in olduğu birçok isme ceza keseceği öğrenildi.

6 Çanakkale'de peş peşe depremler Dünkü depremlerin ardından bugün de Çanakkale'de 5.24'te 5.2, 8.15'te ise 4.4 ve 4.5 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.