taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.791
USD
3,6235
EURO
4,2434
ALTIN
147,89
PETR
56,6500

Binali Yıldırım'ın Cuma namazı sonrası açıklamaları

Başbakan Yıldırım, Cuma namazı sonrası Gökçek'in istifa edeceği iddialarını yalanladı.

06.10.2017 - 14:14
  1. Haberler
  2. Gündem
Binali Yıldırım'ın Cuma namazı sonrası açıklamaları

Binali Yıldırım, bugün programları kapsamında Ankara'da. Yıldırım, Cuma namazı sonrası açıklamalar yaptı.

Başbakan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"İBADİ'DEN DAVET GELDİ"

Irak ziyareti ile ilgili söyleyeğim şudur. Sayın İbadi'den böyle bir davet geldi. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği ve zamanlaması konusunda çalışıyorlar.

"IRAK'LA İLİŞKİLERİMİZ GELİŞECEK"

(Başika açıklaması) Aramızda bu tür sorunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. PKK ile bizim etkin mücadelemiz var. Bu konularda çok daha yakın bir işbirliği içerisinde olmamız lazım. Bizim açımızdan kabul edilemez referandumdan sonra biz ilişkilerimizi geliştireceğimizi düşünüyoruz.

Binali Yıldırım'ın Cuma namazı sonrası açıklamaları

Binali Yıldırım'ın Cuma namazı sonrası açıklamaları VİDEO

"YAPTIRIMLAR KADEME KADEME DEVREYE GİRECEK"

KDP'nin buradaki temsilcisinin geri gelmemesini istedik. Ayrıca Irak ile bizim askerlerimiz ortak tatbikat yapıyorlar. Daha başka, bundan sonra alınacak tedbirlerimiz de var. Bunun ipuçlarını sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Hazırlıkları tamamlanınca bunlar kademe kademe devreye girecek.

MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFA İDDİALARI

Öte yandan Başbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddiaları hakkında; "Kim söylüyor, dedikoduya göre amel edilir mi?" dedi.

İlginizi Çekebilir
CHP-HDP terörle mücadeleye engel olmak istiyor
Muğla'da 2 günde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, bugün 2 terörist köşeye sıkıştırıldı. HDP ile CHP ise askerlere tepkili.
Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa iddialarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı'dan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Gökçek görüşmesiyle ilgili asılsız iddiaların ortaya atıldığı ifade edildi.
Muğla'da kaçan 2 PKK'lı teröristle temas sağlandı
Muğla'da aranan 2 teröriste yaklaşıldı.
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan teröristin de aralarında bulunduğu 4 DEAŞ'lı gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

Melih Gökçek'in sahte hesabı Abdülkadir Selvi'yi şaşırttı

88
Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

Kılıçdaroğlu'nun oğlu yemin etti

399
Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

63
Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

Koenigsegg Bugatti'nin dünya hız rekorunu kırdı

67
İspanya sermayesi Katalonya'dan çekiliyor

İspanya sermayesi Katalonya'dan çekiliyor

36
Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

Almanya'da Bavyera Eyaleti bağımsızlığa hazırlanıyor

211
Rumlara sığınan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

Rumlara sığınan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM