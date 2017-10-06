Binali Yıldırım, bugün programları kapsamında Ankara'da. Yıldırım, Cuma namazı sonrası açıklamalar yaptı.

Başbakan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"İBADİ'DEN DAVET GELDİ"

Irak ziyareti ile ilgili söyleyeğim şudur. Sayın İbadi'den böyle bir davet geldi. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği ve zamanlaması konusunda çalışıyorlar.

"IRAK'LA İLİŞKİLERİMİZ GELİŞECEK"

(Başika açıklaması) Aramızda bu tür sorunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. PKK ile bizim etkin mücadelemiz var. Bu konularda çok daha yakın bir işbirliği içerisinde olmamız lazım. Bizim açımızdan kabul edilemez referandumdan sonra biz ilişkilerimizi geliştireceğimizi düşünüyoruz.

Binali Yıldırım'ın Cuma namazı sonrası açıklamaları VİDEO

"YAPTIRIMLAR KADEME KADEME DEVREYE GİRECEK"

KDP'nin buradaki temsilcisinin geri gelmemesini istedik. Ayrıca Irak ile bizim askerlerimiz ortak tatbikat yapıyorlar. Daha başka, bundan sonra alınacak tedbirlerimiz de var. Bunun ipuçlarını sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Hazırlıkları tamamlanınca bunlar kademe kademe devreye girecek.

MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFA İDDİALARI

Öte yandan Başbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddiaları hakkında; "Kim söylüyor, dedikoduya göre amel edilir mi?" dedi.