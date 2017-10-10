Binali Yıldırım'ın grup konuşması

TBMM'de MHP'nin ardından AK Parti de gup toplantısını yaptı.

Grup toplantısında Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, konuşma yaptı.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Avrupa Şampiyonası final maçını kazanan ay yıldızlı takımımızı tebrik ediyorum. Takımımıza destek veren bütün vatandaşlarımızı da kutluyorum. Bugün menfur terör olayında, gar patlamasında yüzden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün o menfur olayın yıl dönümü. Bu vesile ile hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

"TAAHHÜTLERİMİZİN SORGULANSINDAN ESEF DUYUYORUZ"

Hafta sonu maalesef ABD, müttefiklik ilişkimizle bağdaşmayan bir karar aldı ve ülkemize vize vermeyi askıya aldığını duyurdu. Türkiye'deki ABD misyonları ve personelinin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından dolayı esef duyuyoruz. Geniş güvenlik tedbirleri en kuvvetli şekilde devam ediyor.

Başbakan Yıldırım: ABD'nin yaptığı müttefikliğe sığmaz VİDEO



"MİSLİYLE KARŞILIĞINI VERİRİZ"

Kısa süre önce İçişleri Bakanlığımıza gelen bir yazıda ABD elçiliklerinin, misyonlarının güvenliklerinin artırılması yönünde bir talep var. Bu talebi memnuniyetle karşılayıp tedbirleri artıracağımızı büyükelçiliğe bildirdik. Elçiliğin verdiği cevap "Bizim güvenlik sorunumuz yok, düşüncenizden dolayı teşekkür ediyoruz". Hal böyleyken vizeleri askıya alma gerekçesi çelişkidir. Türkiye kabile devleti değildir, bize yapılanın misli ile karşılığını veririz.

Devletler aralarındaki sorunları konuşarak çözmek zorundadır. Ülkelerin ilişkilerini belirleyen karşılıklı menfaatleridir. Sorun bir an önce çözülmelidir.





"HUKUKİ SÜREÇ İÇİN SİZDEN ALACAĞIZ"

Bu hiç ama hiç inandırıcı bir gerekçe değildir . Kafalarının arkasındaki nedenin, gerçek nedenin ne olduğunu da söylemekte, ifşa etmekte gecikmediler. FETÖ soruşturması kapsamında Amerikan misyonlarında çalışan bazı kişiler hakkında hukuki süreç başlatmışız. Ne olmuş? Türkiye bir hukuk devleti. Beyefendilerden izin mi alacağız, onların icazetini mi alacağız?

Resmi bankamızın genel müdür yardımcısını hapise atarken bize mi sordunuz, bizden izin mi aldınız? 15 Temmuz'un başı FETÖ'yü niye orada besliyorsunuz? Bu müttefikliğe, dostluğa sığar mı?

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI ABD'Yİ SEVMİYOR"

ABD yönetimi bir kez daha başını öne eğip 15 Temmuz ve sonrası yaşananları dikkatlice ele almalıdır. Neden Türkiye'de halkın yüzde 80'inden fazlası Amerika'ya sempati duymuyor? Bunu cevabını bulmak zorunda. Alçak darbe girişiminin arkasındaki güçleri artık orada muhafaza etmekten vazgeçmelidir. Eğer müttefikliğimiz devam edecekse terör örgütü PYD/YPG'ye de kol kanat germekten bir an önce vazgeçmeliler. Düşmanlarımızla iş tutmak müttefiklikle bağdaşmaz.

"DUYGUSAL KARARLA ÜLKE YÖNETİLMEZ"

Ümit ederiz ki kısa sürede her iki ülke vatandaşının mağdur olmasının önüne geçilmiş olur. Kimi cezalandırıyorsun? Bu ciddiyete yakışmaz. Bu devlet idaresine yakışmaz. Duygusal kararlarla ülke yönetilmez. Kızgınlıkla tamiri imkansız olan bu tip kararlar alınmaz.

Detaylar gelecek...