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Bingöl'deki şehitlerin kanı yerde kalmadı

Bingöl'de düzenlenen terör operasyonda öldürülen teröristlerin çok sayıdaki saldırıların failleri olduğu tespit edildi.

İHA | 20.12.2017 - 22:11..
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, teröristlerin kış üslenmelerini engellemek amcasıyla, Genç ilçesi Gerçekli köyü bölgesinde operasyon yaptı.

SÖZDE YÖNETİCİLER ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 1’i sağ 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kentte yaşanan birçok terör olayının faili olduğu ve içlerinden birinin terör örgütü PKK/KCK’nın sözde şehir yapılanması yöneticisi olduğu belirlendi.

BİRÇOK SALDIRIYA KATILDILAR

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin 21 Ağustos 2014 tarihinde Genç ilçesi Suveren bölgesinde Demiryolu inşaatında çalışan 1 işçinin yaralanması, 05 Eylül 2014 tarihinde Genç ilçesi Gerçekli Köyü bölgesinde 1 sivil vatandaşın öldürülmesi, 27 Mayıs 2016 tarihinde Genç Güzeldere Jandarma Komutanlığına silahlı taciz eylemi, 2 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl Merkezde 7 Polis memurunun şehit edilmesi ve yine 23 Ekim 2016 tarihinde Genç İlçe merkezinde kamu binaları ile kaymakamlık lojmanına saldırı sonucu 2 polis memurunun şehit edilmesi olaylarının failleri olduklar belirtildi.

Bingöl'deki şehitlerin kanı yerde kalmadı

ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamanın devamında ise teröristlerden birinin sözde KCK’nın şehir yapılanmasında yönetici konumunda olduğunun tespit edildiğini kaydedildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden ise 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 22 adet büyük tüp, 2 ton erzak ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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