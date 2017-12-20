Bingöl'deki şehitlerin kanı yerde kalmadı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, teröristlerin kış üslenmelerini engellemek amcasıyla, Genç ilçesi Gerçekli köyü bölgesinde operasyon yaptı.

SÖZDE YÖNETİCİLER ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 1’i sağ 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kentte yaşanan birçok terör olayının faili olduğu ve içlerinden birinin terör örgütü PKK/KCK’nın sözde şehir yapılanması yöneticisi olduğu belirlendi.

BİRÇOK SALDIRIYA KATILDILAR

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin 21 Ağustos 2014 tarihinde Genç ilçesi Suveren bölgesinde Demiryolu inşaatında çalışan 1 işçinin yaralanması, 05 Eylül 2014 tarihinde Genç ilçesi Gerçekli Köyü bölgesinde 1 sivil vatandaşın öldürülmesi, 27 Mayıs 2016 tarihinde Genç Güzeldere Jandarma Komutanlığına silahlı taciz eylemi, 2 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl Merkezde 7 Polis memurunun şehit edilmesi ve yine 23 Ekim 2016 tarihinde Genç İlçe merkezinde kamu binaları ile kaymakamlık lojmanına saldırı sonucu 2 polis memurunun şehit edilmesi olaylarının failleri olduklar belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamanın devamında ise teröristlerden birinin sözde KCK’nın şehir yapılanmasında yönetici konumunda olduğunun tespit edildiğini kaydedildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden ise 1 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 22 adet büyük tüp, 2 ton erzak ve örgütsel doküman ele geçirildi.