Birbirinden güzel kelebekler

Çoğunlukla birkaç gün ile sınırlı olan ancak ender türlerinin ise yaklaşık bir yıl yaşadığı bilinen tabiatın en zarif kanatlılarını korumak için hayvanat bahçelerinde özel bölümler oluşturmuş durumda.

BAZILARI HİÇ YİYECEK TÜKETMİYOR

Avustralya’nın Melbourne kentindeki hayvanat bahçesinde kurulan özel bölümde de ülkede yaşayan çok sayıdaki kelebek türü koruma altında bulunuyor. Özel bölümlerde kısa ömürlerini tamamlayan ve türleri korunan kelebekler genellikle ayakları ile tat alıp ağız kısmında yer alan ince hortumları ile beslenirken, bazı türlerinin ise hiç yiyecek tüketmediği biliniyor.