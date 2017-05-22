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Birce Akalay'dan jet misilleme

Birce Akalay, sevgilisi Can Tunalı’yla ilk kez gecelerde boy gösterdi.

22.05.2017 - 07:08
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Kendisini Derya Şensoy'la aldattığı gerekçesiyle Sarp Levendoğlu'ndan boşanan Birce Akalay, ikilinin birlikte görüntülenmesinin ardından misilleme yapmakta gecikmedi. Güzel oyuncu, kendisi de evli olduğu dönemde görüşmeye başladığı Can Tunalı ile eğlence turuna çıktı.

Birce Akalay'dan jet misilleme

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Önceki akşam Asmalımescit'te eğlenen oyuncu, balet sevgilisi Can Tunalı'yla bir barda keyifli saatler geçirdi. Akalay, sevgilisi Tunalı'nın DJ kabininde çaldığı aşk şarkılarıyla mest oldu. Sabaha karşı 04.30'da kapıda görünen Akalay, sevgilisini mekanda bıraktı.

SESSİZ KALDILAR

Tüm sorulara sessiz kalan oyuncu, aracına atlayıp gözden kayboldu. Bir süre içeride bekleyen Tunalı da aşkının arkasından mekanı terk etti. Akalay gibi sorular karşısında tıp oynayan balet, kendisini 500 metre ileride bekleyen sevgilisinin aracını taksiyle takip edip Kadıköy'deki evlerine gitti.

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