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Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barcelona forması krizi

Sponsoru Katar Havayolları olan Barcelona futbol takımının formasını giyen kişiler hapis cezası alacak.

10.06.2017 - 13:12
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barcelona forması krizi

Emirlik, Barcelona futbol takımının formasındaki sporsorun Katar Havayolları olduğunu hatırlatarak bunu giyen ve taşıyanların tutuklanacaklarını ve hapis cezası ile yargılanabileceğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barcelona forması krizi

YASAK DİĞER 10 ÜLKEYE DE YAYILABİLİR

CNN Türk'ten Reha Erus Barcelona forması yasağının Katar ile diplomatik ilişkisini kesen diğer 10 ülkeye de yayılabileceğini yazdı. Hapis cezasının 110 bin İngiliz Sterlinine çevrilebileceği de İngiliz basınına yansıdı.

NE OLMUŞTU

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barcelona forması krizi

KATAR'A YAPTIRIMLAR UYGULANMIŞTI

Katar'a karşı diplomatik ablukaya aynı gün içinde Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi bugün sayıları 10'a varan ülkeler katılmıştı.

Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

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