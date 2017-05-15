Bisiklet- Araba Hibritleri ulaşım problemlerini çözecek

'Schaeffler Bio Hybrid' adı verilen araç, nüfus yoğunluğu yaşanan şehirlerde trafik sorununu azaltmayı hedefliyor.

4 TEKERLEĞİ VAR

4 Tekerleğe sahip olan araçta; rüzgar koruması, dikiz aynası ve geri vitesi bulunuyor. Bu yüzden de işe gidip gelmede yalnızca araçların ya da bisikletlerin kullanıldığı toplumlarda, oldukça yararlı olabileceği düşünülüyor.

PEDAL ÇEVRİLMESİ KOLAYLAŞTIRILIYOR

Enerjisini pedal çevrilmesiyle elde eden bateriyle çalışan araç, pedal çevirmeyi de bu bateri sayesinde kolaylaştırıyor.