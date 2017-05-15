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Bisiklet- Araba Hibritleri ulaşım problemlerini çözecek

Bisiklet- Araba Hibritlerİ, araçların ve bisikletlerin kullanıldığı toplumlarda oldukça yararlı olabileceği düşünülüyor.

15.05.2017 - 09:48
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Bisiklet- Araba Hibritleri ulaşım problemlerini çözecek

'Schaeffler Bio Hybrid' adı verilen araç, nüfus yoğunluğu yaşanan şehirlerde trafik sorununu azaltmayı hedefliyor.

Bisiklet- Araba Hibritleri ulaşım problemlerini çözecek

4 TEKERLEĞİ VAR

4 Tekerleğe sahip olan araçta; rüzgar koruması, dikiz aynası ve geri vitesi bulunuyor. Bu yüzden de işe gidip gelmede yalnızca araçların ya da bisikletlerin kullanıldığı toplumlarda, oldukça yararlı olabileceği düşünülüyor.

Bisiklet- Araba Hibritleri ulaşım problemlerini çözecek

PEDAL ÇEVRİLMESİ KOLAYLAŞTIRILIYOR

Enerjisini pedal çevrilmesiyle elde eden bateriyle çalışan araç, pedal çevirmeyi de bu bateri sayesinde kolaylaştırıyor.

Bisiklet- Araba Hibritleri ulaşım problemlerini çözecek

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