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Bitcoin ilk kez 8 bin doların üzerine çıktı

Dünyanın en değerli para birimi Bitcoin, 31 bin lirayı aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

20.11.2017 - 12:28
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İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olarak bilinen 1 (bir) Bitcoin'in değeri ilk kez 8 bin dolar yani 31 bin lirayı aştı.

Yatırımcıların sanal paranın teknolojisine ilişkin endişelerinin azalması, Bitcoin'un yükselişine katkı sağladı.

YÜZDE 4 DEĞER KAZANDI

Londra saatiyle 07:47'de yüzde 4 değer kazanarak 8,015.67 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, Asya'daki erken işlemlerde 8,098.75 dolara kadar çıktı.

Şüphecilerin dijital paranın yükselişini balon olarak adlandırarak patlamasını beklemesine rağmen, Wall Street para yöneticilerinin görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir hale geliyor.

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