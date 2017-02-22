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Bitlis'in son şapka ustası

7 yaşından bu yana terzilik yapan 70 yaşındaki Cemal Ölekli, 6,5 metrekarelik iş yerinde zamana direniyor.

22.02.2017 - 03:04
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Hayatını mesleğine adayan ve 63 yıldır iğnesini ve eski ütüsünü elinden bırakmayan Ölekli, 6,5 metrekarelik iş yerinde unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Ölekli, yaptığı şapkaları iş yerinin duvarındaki çivilere asarak satışa sunuyor ve elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlıyor.

Bitlis'in son şapka ustası

"ŞAPKALAR ARTIK RAĞBET GÖRMÜYOR"

Çocukluğundan beri bu işi yaptığını belirten Ölekli, "Çocuklarımı şapka yaparak okuttum. 5 çocuğum var ve hepsi üniversite mezunu. İş sahibi oldular." dedi.

Ölekli, artık şapkaların eskisi gibi rağbet görmediğini ile getirdi.

Bitlis'in son şapka ustası

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