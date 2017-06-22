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Bitlis'te 2 asker şehit oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.

22.06.2017 - 10:10
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Bitlis'ten acı haber geldi.

2 ŞEHİT 1 YARALI

Türk Silahlı Kuvvetleri, devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Tatvan ilçesinde çıkan çatışmada 1 askerin ise yaralandığı belirtildi. Yaralı askerin tedavisi devam ediyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı"22 Haziran 2017 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Operasyon esnasında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımızın tedavisi kaldırıldığı Tatvan Devlet hastanesinde devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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