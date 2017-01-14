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Bitlis'te çatışma çıktı: 2 şehit

Bitlis'te çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

14.01.2017 - 09:52
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Bitlis'te çatışma çıktı: 2 şehit

Bitlis'te çatışma çıktı: 2 şehit

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

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