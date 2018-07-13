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Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

Türk askeri karşısında çaresiz kalan PKK'lı teröristler, hayatta kalabilmek için teslim olmaya başladı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 09:37..
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Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

Türkiye, terörle mücadeleyi son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.

Terör örgütlerine Suriye ve Irak'ta da büyük darbeler vuruldu.

Örgütün sözde yönetim kadrosundan birçok terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE

Operasyonlara devam eden Türk askeri, Bitlis Sehi Ormanlarında bir grup teröristi sıkıştırdı.

Çıkan çatışmada çok sayıda PKK'lı öldürülürken, korkudan teslim olanlar da vardı.

Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı ViDEO

TESLİM OLAN TERÖRİST

Yanındaki teröristlerin tek tek öldüğünü gören PKK'lı silahını bırakarak teslim olmayı tercih etti.

Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME

Mehmetçik'in başarılı operasyonları örgütte bir çözülmeyi de beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuştu.

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