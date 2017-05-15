BlackBerry'nin iptal edilen modeli Ontario

İptal edilen akıllı telefonların konsept görüntüleri ortaya çıksa da, gerçek fotoğraflarının internette dolaştığını nadiren gördüğümüz kesin.

BlackBerry Ontario da bu furyaya katılan bir akıllı telefon oldu ve iptal edilen akıllı telefonun gerçek fotoğrafları yayımlandı.

ÜÇ YIL ÖNCE DUYURULMUŞTU

Bundan tam üç yıl önce duyurulan ve BlackBerry'nin geri dönüş sinyalleri verdiği Ontario, Quallcomm Snapdragon 800 işlemci ve 2 GB'lık bellek ile birlikte üretilecekti. Ayrıca BlackBerry'nin 10.3 sürümlü işletim sistemi yüklü olarak satışa sunulacaktı. Gün ışığı göremeyen cihaz 2014 yılında piyasada olan Z30 modelinin yerine gelecek ve BlackBerry'nin yeni amiral gemisi olacaktı. Fakat sebebi açıklanmayan bir şekilde iptal edilen akıllı telefon BlackBerry'nin çöküşüne de ön ayak oldu denebilir.

BLACKBERRY AKILLI TELEFON ÜRETMEYECEK

Shiftdelete'in haberine göre, BlackBerry firması artık akıllı telefonlar üretmiyor ve yalnızca varolan cihazlarındaki yazılımları güncelliyor. Bu yüzden yeni bir duyuruya kadar BlackBerry'den yeni bir akıllı telefon beklemek pek de mantıklı olmayacaktır.