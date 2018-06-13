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Bloomberg'in 24 Haziran anketi

Seçimlere 10 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 seviyesini ilk turda aşıyor.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 10:35..
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Bloomberg'in 24 Haziran anketi

Türkiye, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için geri sayıma geçti.

10 gün sonra sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini belirleyecek.

Türkiye'de yapılacak seçimler, dünya ülkeleri tarafından da yakın yakın takibe alındı.

Amerika'da yayın yapan ve dünyanın en önemli ekonomi kanalı olarak gösterilen Bloomberg, 24 Haziran seçimlerine ilişkin anket yaptırdı.

İLK TURDA YÜZDE 50 AŞILDI

7 Haziran ile 11 Haziran arasında 500 kişinin katıldığı ankete göre; Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu yüzde 50,8 destekle kazanacak.

DİĞER ADAYLAR

Anket sonuçlarında Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 30,1 olduğu Selahattin Demirtaş'ın yüzde 10,5 Meral Akşener'in ise yüzde 8 seviyesinde olduğu görüldü.

Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek ise dikkate alınmadı.

Bloomberg'in 24 Haziran anketi

MECLİS'TE ÇOĞUNLUK

Bloomberg'in paylaştığı ankette, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğu da elinde tutacağı öngörüldü.

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