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BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda çözüm bulunmasının zor olduğunu söyledi.

30.06.2017 - 17:23
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Birleşmiş Milletler gözetiminde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nın ikinci oturumunda taraflar yeniden bir kez daha İsviçre'deydi.

Krans Montana'daki görüşmelere Türk ve Rum taraflarının yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katıldı.

"ÇÖZÜM BULMAK ZOR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ada'daki soruna çözüm bulunabilmesi için yapılacak daha çok iş olduğunu belirterek, "Buraya bir çözüm bulunulmasına yardımcı olmak için geldik. Ama o çözümü bulmak çok çok zor." dedi.

BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs açıklaması

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