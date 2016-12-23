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BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail kararı

BM'de İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmasını talep eden tasarı kabul edildi.

AA | 23.12.2016 - 22:44
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BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail kararı

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'in ilk kez çekimser oy kullanılması ile kabul edildi.

TASARIYI MISIR SUNMUŞTU

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirilerek oylandı.

14 OYLA KABUL EDİLDİ

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.

ABD İLK DEFA ÇEKİMSER OY KULLANDI

Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail kararı VİDEO

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