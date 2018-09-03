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BM Trablus'taki çatışmaların durdurulmasını istedi

Birleşmiş Milletler, Libya'nın başkentinde bir haftadır çatışan taraflara saldırıları durdurma ve ateşkes konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

AA | 03.09.2018 - 04:52..
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Libya'daki BM İnsani Yardım Koordinatörü Maria Ribeiro, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık bir haftadır süren çatışmalarda 4'ü çocuk 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin de yaralandığını ifade etti.

SAĞLIK MERKEZİ ZARAR GÖRDÜ

Ribeiro, tüm taraflardan meskun mahallerde gelişi güzel silah kullanmayı bırakmalarını, her türlü şiddetin durdurulmasını ve ateşkes görüşmelerine geçilmesini talep etti.

Ribeiro açıklamasında, Trablus'ta ailelerin roketlerin sivillerin yaşadığı bölgelere gelişi güzel fırlatılması nedeniyle korku içinde yaşadığına dikkati çekti.

Ayrıca açıklamada, ailelerin evlerinden kaçmak zorunda kaldıkları ve bir sağlık merkezinin de zarar gördüğü belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

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