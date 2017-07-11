BM: YPG anayasa çalışmalarına katılmalı

Birleşmiş Milletler Temsilcisi Mistura, ülkedeki yeni anayasa taslağı için yürütülen çalışmalara Kürtlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

"KÜRTLER ANAYASA ÇALIŞMALARINA KATILMALI"

Suriye görüşmelerinin 7. turu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan de Mistura, Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamalarda, Suriyeli Kürtlerin yok sayılmaması gerektiğini belirterek "Kürt temsilcilerin anayasa çalışmalarına katılımına izin verilmeli" dedi.

SURİYE'DE YENİ ANAYASA TASARISI

Reuters haber ajansına bilgi veren Batılı diplomatlar, geçtiğimiz haftalarda BM temsilcilerinin farklı Suriyeli muhalif gruplarla anayasa tasarısı için teknik müzakereler yürüttüğünü söyledi ve yeni anayasa taslağı için İsviçre'nin Lozan kentinde iki toplantı düzenlendiğini aktardı.

Suriye'de çatışmaları sonlandırmak için yapılan anlaşmaların, ülkede istikrarın sağlanmasında oynadığı rolün önemine vurgu yapan de Mistura, bu anlaşmaların ülkeyi bölünmeye sürüklememesi için çaba harcanması gerektiğini vurguladı.