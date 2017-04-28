taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.283
USD
3,5654
EURO
3,8760
ALTIN
144,99
PETR
52,1500

BM'den Makedonya açıklaması

BM, Makedonya Meclisi Başkanlığı seçimi sonrası bazı vekillerin rehin alınıp darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı.

28.04.2017 - 05:55
  1. Haberler
  2. Dünya

BM'den Makedonya açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Makedonya meclisinde yaşanan olayları büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek itidal çağrısında bulundu.

Dujarric, "Demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddet kabul edilemez. Bütün siyasi güçlere anlaşmazlıkları anayasaya bağlı kalarak demokratik yollarla çözmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA, olayların ardından aralarında milletvekili ve basın mensuplarının da bulunduğu 42 kişinin tıbbi yardım için hastanelere başvurduğunu duyurmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kasımpaşa evinde Konyaspor'u mağlup etti

Kasımpaşa evinde Konyaspor'u mağlup etti

4
Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

Van'da terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

9
Yanmaz strafor testi yangın çıkardı: 1 ağır yaralı

Yanmaz strafor testi yangın çıkardı: 1 ağır yaralı

2
TSK: 11 hudut karakoluna 13 ayrı saldırı düzenlendi

TSK: 11 hudut karakoluna 13 ayrı saldırı düzenlendi

10
Maltepe'de oto yıkamacısına el yapımı patlayıcı atıldı

Maltepe'de oto yıkamacısına el yapımı patlayıcı atıldı

2
Fransız medyasından Le Pen'e tepki

Fransız medyasından Le Pen'e tepki

5
Zonguldak'ta işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Zonguldak'ta işçi servisi kaza yaptı: 8 yaralı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM