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BM'den Trump'a insan hakları ihlali uyarısı

Yapılan açıklamada,"Bu kararname, açık bir şekilde ayrımcılık yapıyor ve İslam toplumunun damgalanmasına neden oluyor." ifadesi yer aldı.

01.02.2017 - 13:49
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bm

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine yasak getirmesiyle uluslararası insan haklarını ihlal ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, 27 Ocak'ta imzaladığı kararname; din, ırk ve uyruğa dayalı ayrımcılık yapmama ve sınır dışı etmeme ilkesi çerçevesinde ülkeninin uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

BM'nin insan hakları uzmanları, "ABD'nin seyahat yasağı, Washington'ın insan hakları yükümlülüklerini ihlal ediyor." uyarısını yaptı.

ABD KAPILARI AÇMALIDIR

Raportörler, "ABD'nin göçmen kararı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük göçmen krizinin ortasında uluslararası korumaya muhtaç olanları sekteye uğratıyor. ABD, uluslararası yükümlülüklerine uymak ve savaştan ve çatışmalardan kaçanları korumak zorundadır. Özellikle, Suriye ve Irak'taki çatışmalarda taraf olan ABD, oradaki çatışmalardan kaçanlara kapılarını açmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, 27 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuş; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.

BM, Trump'ın mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran kararnamesinin uygulanmaya başladığı ilk haftada 800 mültecinin ABD'ye seyahat edemeyeceğini, 120 gün uygulanacak kararnamenin de 20 bin mültecinin ülkeye girişini engelleyeceğini açıklamıştı.

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