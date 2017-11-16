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BM'den Zimbabve'ye itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Zimbabve'deki askeri müdahalenin ardından şiddet kullanımından kaçınma ve itidal çağrısı yaptı.

16.11.2017 - 07:06
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BM

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Guterres'in, Zimbabve'de şiddet kullanımından kaçınma ve itidal çağrısı yaptığını söyledi.

DİYALOG VE BARIŞÇIL YOLLAR

Haq, siyasi farklılıkların diyalog ve barışçıl yollarla Zimbabve anayasası çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Zimbabve ordusu dün gece başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.

Askeri müdahelenin ardından ordu, Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'nin gözaltında olduğunu duyurmuştu ancak Grace Mugabe'nin ülkeyi terk ettiğine dair söylentiler vardı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ise Mugabe ve eşinin ülkede ve güvende olduklarını bildirmişti.

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