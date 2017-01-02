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BMGK İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

BMGK, İstanbul'daki terör saldırısını kınayarak tüm BM üyelerinin Türkiye'ye bu konuda destek vermesinin önemini vurguladı.

AA | 02.01.2017 - 03:33
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BMGK İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da gece kulübünde gerçekleştirilen saldırı, barbar ve iğrenç olarak tanımlandı.

Saldırının kınandığı açıklamada, Türk Hükümeti ile kurbanların yakınlarına taziye dilekleri sunuldu.

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu ifade edilen açıklamada, gerekçesi her ne olursa ve her kim tarafından işlenirse işlensin terörizmin meşru görülemeyeceği kaydedildi.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNE GİDİLMELİ

Açıklamada, saldırının failleri, organizatörleri, finansörlerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulanarak, tüm üye ülkelerin, terörle uluslararası hukuk çerçevesinde mücadele etmesi ve Türkiye ile bu konuda iş birliğine gitmesi gerektiği belirtildi.

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