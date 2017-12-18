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ABD'nin Kudüs kararında söz BM Genel Kurulu'nda

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiği kararın hukuksuz sayılması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin vetosuyla geçemedi.

İHA | 18.12.2017 - 20:25..
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ABD'nin Kudüs kararında söz BM Genel Kurulu'nda

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Kudüs’ü ’İsrail’in başkenti’ olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararına karşı Filistin’in hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin Kudüs kararında söz BM Genel Kurulu'nda

ABD VETO ETTİ

Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan ve BMGK üyesi Mısır tarafından gündeme getirilen Kudüs tasarısı, konseyin toplam 15 üyesinin 14'ünün lehte oy kullanmasına karşın ABD tarafından veto edildi.

ABD'nin Kudüs kararında söz BM Genel Kurulu'nda

BM'DE FİLİSTİN'İN TEPKİSİ

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da oturumda yaptığı konuşmada, "Bu karar Kudüs'le ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Kudüs her zaman Filistin'in kalbi olarak kalmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

ABD'nin Kudüs kararında söz BM Genel Kurulu'nda

İSRAİL'İN TEŞEKKÜRÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etme" kararını "hukuken geçersiz" sayacak olan tasarıyı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto eden ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i, tarihte Romalılara karşı isyan ederek zafer kazandığı rivayet edilen Yahudi topluluğu Makabilere benzetti.

ABD'nin Kudüs kararında söz BM Genel Kurulu'nda

ABD VETOSUNA TEPKİLER

ABD'nin hukuksuz olarak aldığı bu kararın iptalini veto etmesi de yine tepkilere neden oldu. Başta Filistin olmak üzere tüm dünyadan ABD'nin vetosuna tepkiler yükseldi.

Filistin yönetimi, ABD'nin Kudüs tasarısını veto etmesine tepki göstererek, bu durumu "uluslararası topluma saygısızlık" şeklinde niteledi.

Mısır ABD'nin veto kararı sonrasında büyük üzüntü duyduğunu belirten açıklamalar yayınlarken, Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke ABD'yi bu kararından ötürü kınadı.

ABD'nin Kudüs kararında söz BM Genel Kurulu'nda

SÖZ ŞİMDİ BM GENEL KURULU'NDA

Böylece tasarının BMGK’dan geçemeyeceği, BM Genel Kuruluna yönlendirilmesinin kesinlik kazandığı belirtildi.

ABD'nin Kudüs kararında söz BM Genel Kurulu'nda

KİMLERİN VETO HAKKI VAR

Ayrıca BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi olan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin de kararı veto etme hakkına sahipler.

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